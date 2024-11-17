В Петербурге школьнику сломали нос на детской площадке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Десятилетний мальчик получил ушибы и перелом носа после избиения неизвестными на детской площадке в городе Колпино в Санкт-Петербурге, нападавших ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, около полуночи в субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение детской больницы о том, что вечером за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа.
«Установлено, что школьник был избит неизвестными на детской площадке у своего дома на Павловской улице», — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, нападавших ищут.