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В Петербурге школьнику сломали нос на детской площадке

В Колпино десятилетний мальчик получил ушибы и перелом носа после избиения.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Десятилетний мальчик получил ушибы и перелом носа после избиения неизвестными на детской площадке в городе Колпино в Санкт-Петербурге, нападавших ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.

Как информирует ведомство, около полуночи в субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение детской больницы о том, что вечером за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа.

«Установлено, что школьник был избит неизвестными на детской площадке у своего дома на Павловской улице», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, нападавших ищут.

несчастный случай