Спасатели Башкирии помогли троим застрявшим на трассе мужчинам

В Абзелиловском районе Башкирии трое мужчин оказались в ловушке. Жители республики застряли на ночной дороге и заблудились. Инцидент произошел около деревни Рахметово, передает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.
На эвакуацию мужчин прибыли сотрудники ведомства. Они оказали им необходимую помощь заблудившимся автомобилистам и сопроводили их до ближайшей трассы.
Медицинская помощь никому не понадобилась. Вызволенные из ловушки мужчины самостоятельно добрались до нужного им поселка.
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