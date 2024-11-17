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Спасатели Башкирии помогли троим застрявшим на трассе мужчинам

В Башкирии спасатели помогли застрявшим в лесу автомобилистам.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии трое мужчин оказались в ловушке. Жители республики застряли на ночной дороге и заблудились. Инцидент произошел около деревни Рахметово, передает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.

На эвакуацию мужчин прибыли сотрудники ведомства. Они оказали им необходимую помощь заблудившимся автомобилистам и сопроводили их до ближайшей трассы.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Вызволенные из ловушки мужчины самостоятельно добрались до нужного им поселка.

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