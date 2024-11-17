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Под Ростовом из-за замыкания сгорела крыша многоквартирного дома

Под Ростовом потушили пожар в доме на шесть квартир.
Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области в шестиквартирном доме, расположенном на Шоссейной, произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в одной из квартир под потолком замкнуло проводку. Вначале загорелись перекрытия и комната, потом — крыша. В это время хозяев квартиры дома не было. Спасателей вызвали соседи.

— Возгорание на площади 150 квадратных метров тушили 20 сотрудников. Применялись пять спецмашин, — рассказали в экстренном ведомстве.

В МЧС напомнили, что необходимо следить за проводкой и не перегружать электросети.