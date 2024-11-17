Под Ростовом из-за замыкания сгорела крыша многоквартирного дома

В Новошахтинске Ростовской области в шестиквартирном доме, расположенном на Шоссейной, произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в одной из квартир под потолком замкнуло проводку. Вначале загорелись перекрытия и комната, потом — крыша. В это время хозяев квартиры дома не было. Спасателей вызвали соседи.