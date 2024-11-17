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Девушка погибла в ДТП на пешеходном переходе в Жлобине

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП на пешеходном переходе произошло в Жлобине, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия на дороге произошла около 9 часов вечера 16 ноября. 25-летний водитель «Форд Фокус» ехал в направлении ул. Барташова и на пересечении улиц Ленинградская-Полевая совершил наезд на 24-летнюю девушку-пешехода. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

В ГАИ призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством и быть предельно внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой. «Пешеходам следует помнить, что пересекать дорогу разрешено только по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора. Водителям при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость движения, вплоть до полной остановки, дабы избежать наезда на случайно вышедших пешеходов», — напомнили ПДД в УВД.