Девушка погибла в ДТП на пешеходном переходе в Жлобине

Трагедия на дороге произошла около 9 часов вечера 16 ноября. 25-летний водитель «Форд Фокус» ехал в направлении ул. Барташова и на пересечении улиц Ленинградская-Полевая совершил наезд на 24-летнюю девушку-пешехода. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.



От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.



Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.



В ГАИ призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством и быть предельно внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой. «Пешеходам следует помнить, что пересекать дорогу разрешено только по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора. Водителям при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость движения, вплоть до полной остановки, дабы избежать наезда на случайно вышедших пешеходов», — напомнили ПДД в УВД.