Цистерна сошла с рельсов на станции Батарейная в Иркутске

В Иркутске в районе станции Батарейная подвижной состав сошел с рельсов. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пострадавших нет. Авария не повлияла на расписание других поездов и они следователи без задержки.
— По предварительным данным, причиной схода явилось ненадлежащее содержание путей. Обстоятельства происшествия уточняются, — поделились в ведомстве.
Надзорное ведомство проверит соблюдение закона о безопасности при использовании ж/д транспорта и при наличии весомых оснований примет меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо иномарка провалилась под лёд с тремя людьми в салоне. Двое успели выплыть, а третья погибла.