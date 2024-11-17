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Цистерна сошла с рельсов на станции Батарейная в Иркутске

Авария не повлияла на расписание поездов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в районе станции Батарейная подвижной состав сошел с рельсов. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пострадавших нет. Авария не повлияла на расписание других поездов и они следователи без задержки.

— По предварительным данным, причиной схода явилось ненадлежащее содержание путей. Обстоятельства происшествия уточняются, — поделились в ведомстве.

Надзорное ведомство проверит соблюдение закона о безопасности при использовании ж/д транспорта и при наличии весомых оснований примет меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо иномарка провалилась под лёд с тремя людьми в салоне. Двое успели выплыть, а третья погибла.