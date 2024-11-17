В Башкирии с начала года на дорогах погибли 330 человек

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов напомнил, что сегодня, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.



«Этот день отмечается с 2005 года ежегодно в каждое третье воскресенье ноября. В этом году он приходится на 17 ноября. В этот день на территории республики проходят социально значимые акции, призванные отдать дань памяти людям, погибшим в дорожных авариях. По итогам 10 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано почти 2 тыс. 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых 330 человек погибли, в том числе 11 детей, более 3 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Уважаемые участники дорожного движения, призываю всех в эту скорбную дату вместе со всеми почтить память погибших, чтобы каждый водитель и пешеход ещё раз задумался о своей личной безопасности, а также безопасности своих близких и всех остальных участников дорожного движения. Берегите себя!», — написал он в своих соцсетях.