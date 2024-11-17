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В Ташкенте осудили двух аферистов, «продававших» должности в министерствах

Недавно в Ташкенте завершилось судебное заседание, на котором двое мужчин были признаны виновными в мошенничестве и попытках «продать» высокие должности в государственных структурах.

Их преступная схема казалась изощренной, но в итоге привела их на скамью подсудимых. Суд приговорил каждого из них к трём годам лишения свободы.

Как всё начиналось

Олим (имя изменено), главный герой истории, по работе часто останавливался в небольшой гостинице, где познакомился с Павлом, 56-летним мужчиной, который проживал там уже долгое время. Павел с первых дней произвёл впечатление человека с «большими связями». Он часто упоминал, что ранее занимал высокую должность в министерстве и может решить любую проблему одним звонком.

Олим, доверившись рассказам, обратился к Павлу с просьбой помочь устроить на престижную работу своего родственника. Павел согласился, но сразу предупредил, что «услуга» будет платной. Через несколько дней Олим передал Павлу часть оговоренной суммы — 1000 долларов.

Игра на доверии

Прошло две недели, но обещанных новостей от Павла не было. В конце концов Павел появился и сообщил, что нашёл нужного человека, но для завершения дела нужно провести встречу в ресторане. Для пущей убедительности Олиму предложили присутствовать в ресторане за соседним столиком и лично убедиться, что переговоры идут. На ужин был приглашён подельник Павла, 49-летний Азим, который исполнил роль «влиятельного человека».

Их беседа выглядела как настоящий спектакль: строгие выражения лиц, одобрительные кивки, обсуждение деталей. Всё выглядело серьёзно, но, как оказалось, это была лишь хорошо разыгранная сцена.

Обман раскрыт

Когда время шло, а обещаний так и не выполнили, Олим обратился в правоохранительные органы. Уже в ходе следствия выяснилось, что Павел и Азим разыграли целый спектакль, чтобы выманить деньги.

Дело расследовалось Следственным отделом при УКД ОВД Яшнабадского района. Против Павла и Азима было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 (мошенничество") и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.

В результате признал Павла и Азима виновными. Каждому из них было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.