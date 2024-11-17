В Ташкенте осудили двух аферистов, «продававших» должности в министерствах

Прошло две недели, но обещанных новостей от Павла не было. В конце концов Павел появился и сообщил, что нашёл нужного человека, но для завершения дела нужно провести встречу в ресторане. Для пущей убедительности Олиму предложили присутствовать в ресторане за соседним столиком и лично убедиться, что переговоры идут. На ужин был приглашён подельник Павла, 49-летний Азим, который исполнил роль «влиятельного человека».