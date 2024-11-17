Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взяла кредиты в трех банках». 39-летняя учительница из Борисова отдала 75 тысяч рублей мошенникам, звонившим под видом директора ее школы

Учительница в Борисове потеряла 75 тыс руб из-за мошенников под видом директора.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове учительница потеряла 75 тысяч белорусских рублей, поверив мошенникам, которые представились директором ее школы. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.

Женщина сама обратилась в милицию и рассказала, что в мессенджере ей написали мошенники под видом директора ее учебного учреждения, которым она поверила и отдала крупную сумму.

Выяснилось, что 39-летней педагогу в сообщения под видом директора школы аферисты написали, что работники их учреждения образования замешаны в преступных схемах и с ней свяжутся. Почти сразу ей перезвонила якобы специалист банка, заявившая, что кто-то попытался подать заявку от ее имени на оформление банковского кредита. Борисовчанке предложили «спасти» деньги, а для этого будто бы аннулировать кредит. Но, чтобы это сделать, на «безопасный» счет нужно было перевести крупную сумму.

Для этого учительница взяла кредиты в трех банках. Суммарно с кредитными средствами и личными сбережениями потерпевшая перевела мошенникам 75 тысяч белорусских рублей.

Проводится проверка.