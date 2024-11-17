«Взяла кредиты в трех банках». 39-летняя учительница из Борисова отдала 75 тысяч рублей мошенникам, звонившим под видом директора ее школы

Выяснилось, что 39-летней педагогу в сообщения под видом директора школы аферисты написали, что работники их учреждения образования замешаны в преступных схемах и с ней свяжутся. Почти сразу ей перезвонила якобы специалист банка, заявившая, что кто-то попытался подать заявку от ее имени на оформление банковского кредита. Борисовчанке предложили «спасти» деньги, а для этого будто бы аннулировать кредит. Но, чтобы это сделать, на «безопасный» счет нужно было перевести крупную сумму.