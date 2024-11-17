На юге Волгограда произошел пожар в заброшенном доме

Ночь накануне выдалась беспокойной для жителей Бекетовки. Они обнаружили пожар в расселенном трехэтажном доме и с тревогой наблюдали, как разгорался огонь. Люди боялись, что он перекинется и на соседние здания.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 2 часа 23 минуты. На место прибыло несколько экипажей, которые занялись ликвидацией пожара. Горели кровля и мусор внутри.
«Открытое горение ликвидировано, — указано в сообщении. — Продолжается проливка и разбор конструкций».
Причину пожара предстоит установить специалистам.