МВД: около 200 курьеров телефонных аферистов задержано с начала года

Как рассказали в ведомстве, в милицию продолжают поступать сообщения от пожилых граждан — жертв мошенничества по схеме «Алло, мама!».



Алгоритм обмана аферистов остается стандартным. Так, пенсионерам звонят на домашний телефон, огорошивая новостью о том, что их близкий родственник якобы попал ДТП. «В беседе убеждают, что необходимо оплатить лечение пострадавшего или дать взятку, чтобы “замять” уголовное дело. Обычно за деньгами на адреса отправляют курьеров, которых нанимают удаленно через интернет. В закрытых чатах они получают от организаторов преступлений информацию по посещению квартир потерпевших с пояснениями по дальнейшей передаче денег», — уточнили в МВД



С начала года по таким фактам возбуждено 216 уголовных дел, задержаны почти 200 курьеров. Благодаря оперативной работе сыщиков за январь-октябрь этого года удалось вернуть миллионы белорусских рублей, которые потерпевшие передали мошенникам.



Также фиксируются факты, когда мошенники привлекают к аферам такси. Порой за наличностью приезжают водители такси либо службы доставки, которые не подозревают, что становятся соучастниками преступления.



Правоохранители обращают внимание людей таких профессий: если лица, отдающие посылки, выглядят испуганными, взволнованными или заплаканными, а также передают пакеты с постельным бельем и предметами гигиены — оставайтесь на месте и немедленно звоните в милицию.



«Расскажите о данном способе мошенничества всем пожилым членам семьи и объясните, что не стоит верить таким телефонным звонкам. Необходимо сразу положить трубку, сообщить о произошедшем в милицию, а также перезвонить “попавшему в беду” родственнику и лично убедиться, что история о ДТП — вымысел», — в очередной раз напомнили в МВД.