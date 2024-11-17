На трассе в Башкирии погиб 27-летний пассажир BMW

В Благоварском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого человека. Трагедия случилась минувшей ночью в районе двух часов.
Как рассказали в ГАИ республики, водитель BMW X5 ехал в сторону Языково по трассе Балышлы — Чишмы и на 15 км дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм его 27-летний пассажир умер до приезда медиков, еще один человек оказался в больнице.
— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — заключили в ГАИ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.