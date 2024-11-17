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Мужчина на снегоходе провалился под лед в Бурятии

Спасатели МЧС успели его вытащить.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Бурятии провалился под лёд. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия, сибиряк ехал на снегоходе в районе устья реки Баргузин. Еще неокрепший слой треснул, и мужчина оказался в ловушке.

— Спасатели МЧС России достали пострадавшего из воды, на санях довезли до берега, где передали врачам, — поделились в ведомстве.

Чтобы вытащить мужчина из ледового плена, потребовалось привлечь трех спасателей и одну машину.

Напомним, в Иркутской области подобная ситуация произошла в Бодайбо. Там иномарка тоже ушла под лёд. Только закончилось все трагедией. Два человека успели спастись из салона, а один утонул.