Мужчина на снегоходе провалился под лед в Бурятии

Житель Бурятии провалился под лёд. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия, сибиряк ехал на снегоходе в районе устья реки Баргузин. Еще неокрепший слой треснул, и мужчина оказался в ловушке.
— Спасатели МЧС России достали пострадавшего из воды, на санях довезли до берега, где передали врачам, — поделились в ведомстве.
Чтобы вытащить мужчина из ледового плена, потребовалось привлечь трех спасателей и одну машину.
Напомним, в Иркутской области подобная ситуация произошла в Бодайбо. Там иномарка тоже ушла под лёд. Только закончилось все трагедией. Два человека успели спастись из салона, а один утонул.