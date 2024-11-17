По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь со стороны села Балышлы в сторону села Языкова, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
«В результате ДТП 27-летний пассажир скончался на месте происшествия, ещё один госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз», — сообщили в региональной госавтоинспекции.
В Башкирии в ДТП погиб 27-летний водитель BMW X5
В Башкирии в ДТП погиб 27-летний водитель BMW X5. Авария произошла около двух часов ночи на 15 км автодороги Языково-Балышлы-Чишмы в Благоварском районе.
По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь со стороны села Балышлы в сторону села Языкова, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.