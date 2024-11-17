Вагон поезда сошел с рельсов на ж/д станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская

Как сообщили в СЗТП, на место происшествия выезжали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин и его заместитель Антон Жуков. В настоящий момент по факту произошедшего проводится поверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам будет принято процессуальное решение, уточнили в транспортной прокуратуре.