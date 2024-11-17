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Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности РФ»

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Польша вместе с союзниками впервые за последние три месяца поднимала в воскресенье утром в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, «активностью России».

Источник: AP 2024

«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X. Кроме того, польская армия привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности». В качестве причины таких действий военные назвали «применение ВС РФ ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны». Спустя три часа, около 11:30 мск, командование приняло решение вернуть истребители на землю.

ВС Польши последний раз применяли эту меру 26 августа.

Ранее сообщалось об объявлении в воскресенье на всей территории Украины воздушной тревоги. По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об угрозе с воздуха действовало более 2,5 часа. Поступала информация о взрывах во многих регионах страны, после чего украинский министр энергетики сообщил о введении режима экстренных отключений электроэнергии.

Позднее Минобороны России заявило, что утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения.