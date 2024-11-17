Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности РФ»

«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X. Кроме того, польская армия привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности». В качестве причины таких действий военные назвали «применение ВС РФ ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны». Спустя три часа, около 11:30 мск, командование приняло решение вернуть истребители на землю.