«Я все сделаю, только не убивай»: мать двоих детей из Иркутска задушили по дороге к дочерям на Александровском тракте

Молодая и красивая, в 25 лет у Марии Антипиной (Имя и фамилия изменены — Прим.ред.) из Иркутска уже было то, о чем некоторые мечтают всю жизнь — любящий муж и две маленькие дочки. Но 23 мая 2020 года всего за пару часов ее жизнь превратилась в настоящий кошмар, а после оборвалась… В тот роковой день женщина решила навестить детей в селе Еловка по Александровскому тракту. Девочки гостили у родителей мужа. Обычно супруги ездили к ним вместе, но тем майским утром Мария решила отправиться одна. До места назначения она так и не доехала. Сибирячку искали три дня. 26 мая полицейские задержали 44-летнего водителя грузовика он то и пролил свет, где «лежит» исчезнувшая…