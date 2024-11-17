«Я все сделаю, только не убивай»: мать двоих детей из Иркутска задушили по дороге к дочерям на Александровском тракте

Молодая и красивая, в 25 лет у Марии Антипиной (Имя и фамилия изменены — Прим.ред.) из Иркутска уже было то, о чем некоторые мечтают всю жизнь — любящий муж и две маленькие дочки. Но 23 мая 2020 года всего за пару часов ее жизнь превратилась в настоящий кошмар, а после оборвалась… В тот роковой день женщина решила навестить детей в селе Еловка по Александровскому тракту. Девочки гостили у родителей мужа. Обычно супруги ездили к ним вместе, но тем майским утром Мария решила отправиться одна. До места назначения она так и не доехала. Сибирячку искали три дня. 26 мая полицейские задержали 44-летнего водителя грузовика он то и пролил свет, где «лежит» исчезнувшая…
Село Еловка, куда отправилась сибирячка, находится в 50 километрах от Иркутска. Если женщина не могла навестить дочерей вместе с мужем, за ней приезжал свекор. В тот день, Александр муж Марии, был в командировке, вернулся только 26 мая, у его отца тоже не вышло приехать. Тогда она решила поехать одной и это стало роковой ошибкой.
Женщина благополучно добралась на маршрутке до нулевого километра Александровского тракта. Затем на попутке до деревни Урик. Там ее видели в последний раз. Телефон был отключен, родные искали ее в заброшенных домах, разговаривали с сельчанами и водителями. Но зацепок не было.
Позже, оперативники узнают, что проезжающий мимо 44-летний водитель грузовика предложил «подбросить» Марию и сибирячка села в авто. Они проехали в сторону Еловки пару километров, затем мужчина повернул в лес и жестоко надругался над женщиной. Изверг испугался, что она пойдет в полицию, связал и бросил в кузов машины.
— Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай», — рассказывал изверг после задержания. — Я же выехал на трассу и поехал в сторону города. По дороге принял решение убить ее.
Душегуб спрятал тело Марии в лесу, там же закопал сумку. Прихватив ее украшения на 100 тысяч рублей он отправился в город.
— Заправщик рассказал, что видел, как Маша якобы садилась в какой-то белый грузовик, — рассказывал корреспонденту КП-Иркутск Александр. — Номер он не разглядел.
Тогда оперативники нашли нужный грузовик почти из тысячи похожих по описанию. Спустя три дня с момента исчезновения и убийства Марии, преступник был задержан. Иркутский областной суд отправил изверга «за решетку» на 20 лет строгого режима. Судили его сразу по нескольким статьям.