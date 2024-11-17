Сотрудница медучреждения Башкирии отдала лжеоператору 600 тысяч рублей

Одной из пострадавших оказалась 38-летняя сотрудница одной из больниц Уфы. Женщине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи, который сообщил, что договор на оказание услуг истекает и его нужно продлевать. Для этого он попросил продиктовать паспортные данные. Через несколько минут уфимке вновь позвонили, но уже лжесотрудники банка, которые убедили ее в том, что на нее оформляют кредит.