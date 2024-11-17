Сотрудница медучреждения Башкирии отдала лжеоператору 600 тысяч рублей

Жители Башкирии продолжают терять крупные суммы денег после разговор с мошенниками. По информации МВД республики, за сутки аферисты выманили у более четырех миллионов рублей. Всего жертвами мошенников стали 15 человек.
Одной из пострадавших оказалась 38-летняя сотрудница одной из больниц Уфы. Женщине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи, который сообщил, что договор на оказание услуг истекает и его нужно продлевать. Для этого он попросил продиктовать паспортные данные. Через несколько минут уфимке вновь позвонили, но уже лжесотрудники банка, которые убедили ее в том, что на нее оформляют кредит.
— Условием для того, чтобы обезопасить свои денежные средства стала необходимость их перевода на «безопасный счет». Выполнив указания мошенников, горожанка оформила кредит на сумму более 600 тысяч рублей и отправила средства аферистам, — рассказали в МВД по Башкирии.
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