Серийный убийца задержан в Астрахани

По данным SHOT, 63-летнего Вагана первый раз задержали в 2004 году. Он убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет. Сафарян пока сидел, долго добивался, чтобы ему смягчили наказание. Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил восемь поощрений за хорошее поведение. В итоге чуть раньше окончания срока — в 2023 году — зэка выпустили и отправили на принудительные работы. На воле убийца активно искал себе женщину. Писал в соцсетях, что ему нужна красотка помоложе — до 55-ти, жизнерадостная и весёлая.