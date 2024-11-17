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Трещина стала причиной закрытия самого длинного моста в Атырау

Мост в Махамбетском районе Атырауской области закрылся для грузовых авто из-за трещины, которая образовалась в средней части, передает «Ак Жайык».

Источник: azh.kz

Как сообщает издание, планируется проведение технической проверки моста, которая определит, какого масштаба требуются работы.

«Об этой проблеме стало известно недавно, и мы сразу приняли меры безопасности. Трещины на мосту, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай через реку Урал, возникли в средней части. В связи с этим движение тяжелых грузовиков по мосту было запрещено. Легковым автомобилям разрешено проезжать со сниженной скоростью 20 км/ч, так как их вес не представляет угрозы. Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения. На мосту будут установлены специальные дорожные знаки», — сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Со слов Нурлыбаева, будет составлена сметная документация и проведена подготовка к капитальному ремонту. Однако техническая проверка, разработка сметы и выделение финансирования займут время. Отмечается, что при ремонте движение транспорта не будет полностью перекрыто, так как имеются альтернативные маршруты: дороги Атырау — Уральск и Атырау — Индер. По данным местного издания, строительство самого длинного моста в Атырауской области началось в 2014 году и было завершено в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина — 13 метров. Он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн, длина подъездного пути — 8,5 километра.

Мост был построен для облегчения движения в направлении Атырау — Актобе — Астрахань и Атырау — Уральск. Он находится на балансе районного акимата. Ранее мы писали, что на объездном мосту в Атырау обнаружены дефекты — появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина. Предстоит проведение ремонтных работ.