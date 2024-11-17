Трещина стала причиной закрытия самого длинного моста в Атырау

Со слов Нурлыбаева, будет составлена сметная документация и проведена подготовка к капитальному ремонту. Однако техническая проверка, разработка сметы и выделение финансирования займут время. Отмечается, что при ремонте движение транспорта не будет полностью перекрыто, так как имеются альтернативные маршруты: дороги Атырау — Уральск и Атырау — Индер. По данным местного издания, строительство самого длинного моста в Атырауской области началось в 2014 году и было завершено в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина — 13 метров. Он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн, длина подъездного пути — 8,5 километра.