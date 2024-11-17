Полиция сорвала вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге

В пресс-группе городского УМВД «Ъ-Урал» заявили, что организаторы «нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия». «Им было предложено перенести дату проведения и устранить нарушения», — добавили в УМВД.
Организаторы вечеринки — команда Techno Room. «Рейв “Непритворность” — костюмированный и свободный в этом понимании. Вы можете перевоплотиться в нового героя и примерить несвойственный себе образ или наоборот быть самим собой», — рассказали в Techno Room.
Напомним, в феврале полиция сорвала вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. «Это был обычный, плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала», — рассказал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.