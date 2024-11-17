Полиция сорвала вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге

Организаторы вечеринки — команда Techno Room. «Рейв “Непритворность” — костюмированный и свободный в этом понимании. Вы можете перевоплотиться в нового героя и примерить несвойственный себе образ или наоборот быть самим собой», — рассказали в Techno Room.