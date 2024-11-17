При пожаре на автомойке в Перми пострадал мужчина

Мужчина пострадал при пожаре на автомойке в Перми 17 ноября, сообщает МЧС по Пермскому краю.
Происшествие случилось на улице Верхнемуллинской утром. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 06:32. К месту пожара прибыли 15 человек личного состава и 9 единиц техники.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходит горение металлического здания автомойки», — рассказали в МЧС Пермского края.
В результате пожара никто не погиб, однако один человек получил травмы. Это мужчина 1987 года рождения.
Площадь пожара составила три квадратных метра. Огнеборцам удалось ликвидировать его в 06:43.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — рассказали в министерстве.