«Пошла на красный сигнал светофора». 24-летнюю девушку насмерть сбил на пешеходном переходе 25-летний водитель в Жлобине

В Жлобине 24-летнюю девушку насмерть сбило легковое авто, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла в райцентре 16 ноября вечером. Около 20.50 часов 25-летний водитель «Форд Фокус» ехал в сторону улицы Барташова и на пересечении улицы Ленинградской с Полевой сбил девушку-пешехода.
Предварительно установлено, погибшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Автомобиль насмерть сбил девушку на переходе в Жлобине. Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
— От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП, — прокомментировали в УВД.
А белорусские пограничники нашли труп беженца в болоте у границы с Польшей.
Также освобожденный после задержания в Чаде белорус и трое россиян доставлены в Москву.