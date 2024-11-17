Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пошла на красный сигнал светофора». 24-летнюю девушку насмерть сбил на пешеходном переходе 25-летний водитель в Жлобине

Девушка погибла под колесами «Форд» на пешеходном переходе в Жлобине.

Источник: Комсомольская правда

В Жлобине 24-летнюю девушку насмерть сбило легковое авто, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла в райцентре 16 ноября вечером. Около 20.50 часов 25-летний водитель «Форд Фокус» ехал в сторону улицы Барташова и на пересечении улицы Ленинградской с Полевой сбил девушку-пешехода.

Предварительно установлено, погибшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль насмерть сбил девушку на переходе в Жлобине. Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

— От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП, — прокомментировали в УВД.

А белорусские пограничники нашли труп беженца в болоте у границы с Польшей.

Также освобожденный после задержания в Чаде белорус и трое россиян доставлены в Москву.