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Около Чистополя столкнулись две легковушки, одна вылетела с трассы

На трассе около села Старое Иванаево Чистопольского района РТ столкнулись Renault Stepway и Hyundai с прицепом.

Автомобиль с прицепом без номеров вылетел с трассы.

Другая легковушка Renault Stepway получила серьезные повреждения, водитель остался в автомобиле без сознания.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Подробности ДТП устанавливаются.