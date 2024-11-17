На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум подросткам из дробовика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее региональное управление СК РФ информировало, в Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали. Инцидент произошел вечером в четверг у одного из частных домов по улице Маяковского, где мужчина, по данным ведомства, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
«Красноуральский городской суд избрал меру пресечения В. Кожевникову. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство двух человек. Следствие полагает, что 14 ноября мужчина выстрелил из дробовика в подростков… Под арестом Кожевников пробудет по 14 января 2025 года», — говорится в сообщении.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, одного из подростков госпитализировали в операционный блок больницы Нижнего Тагила, второго — в детскую больницу Екатеринбурга. Стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.