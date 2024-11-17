На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам

Ранее региональное управление СК РФ информировало, в Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали. Инцидент произошел вечером в четверг у одного из частных домов по улице Маяковского, где мужчина, по данным ведомства, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.