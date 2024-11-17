Рыбак из Пермского края погиб в Грязном озере в Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии погиб рыбак. Пенсионер из Пермского края решил порыбачить на озере Грязное, но ушел под лед и захлебнулся. О трагедии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
За помощью к спасателям обратился брат погибшего. По словам мужчины, они приехали из Пермского края на рыбалку. Брат решил половить рыбу возле камышей, где лед был намного тоньше, несмотря на предупреждения, мужчина решил рискнуть и поплатился жизнью. Из-за того, что погибший был далеко, житель Пермского края не успел помочь брату и спасти его.
«В настоящее время спасатели госкомитета РБ по ЧС извлекли тело погибшего из воды. Толщина льда на озере в момент происшествия составляла не более пяти сантиметров», — заключили в ведомстве.
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