Рыбак из Пермского края погиб в Грязном озере в Башкирии

За помощью к спасателям обратился брат погибшего. По словам мужчины, они приехали из Пермского края на рыбалку. Брат решил половить рыбу возле камышей, где лед был намного тоньше, несмотря на предупреждения, мужчина решил рискнуть и поплатился жизнью. Из-за того, что погибший был далеко, житель Пермского края не успел помочь брату и спасти его.