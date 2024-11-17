Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Хонды» погиб в лобовом ДТП с КАМАЗом в Нижнеудинске

Авария произошла 17 ноября на 1290 км трассы «Сибирь».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске ДТП закончилось летальным исходом одного из участников. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла днем 17 ноября на 1290 км трассы «Сибирь». Возле поселка Первомайский 41-летний водитель «Хонды» пошел на обгон и столкнулся лоб в лоб с КАМАЗом.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, — поделились в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они узнают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель иномарки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью, а на мужчине не было светоотражателей.