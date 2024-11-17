Водитель «Хонды» погиб в лобовом ДТП с КАМАЗом в Нижнеудинске

В Нижнеудинске ДТП закончилось летальным исходом одного из участников. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла днем 17 ноября на 1290 км трассы «Сибирь». Возле поселка Первомайский 41-летний водитель «Хонды» пошел на обгон и столкнулся лоб в лоб с КАМАЗом.