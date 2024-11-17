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Милиция задержала 200 курьеров телефонных мошенников в Беларуси в 2024 году

Около 200 курьеров телефонных аферистов задержаны в Беларуси с начала 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с начала года правоохранители задержали около 200 курьеров телефонных мошенников, рассказали в МВД.

Белорусы разного возраста становятся жертвами мошенников. Но чаще на уловки телефонных аферистов, которые использую различные схемы, в том числе старую легенду о ДТП, попадают пожилые люди.

При этом, как правило, за деньгами жертв мошенники отправляют курьеров, на роль которых находят обычных граждан удаленно через интернет. В закрытых чатах курьеры получают от кураторов информацию, в том числе адреса жертв и алгоритмы дальнейшей передачи денег.

По таким фактам с начала года возбудили 216 уголовных дел, задержали почти 200 курьеров.

— За 10 месяцев 2024 года оперативники вернули потерпевшим миллионы белорусских рублей, которые были переданы мошенникам, — рассказали в пресс-службе.

Еще в милиции сказали о фактах, когда за наличностью к жертвам приезжали водители служб такси или доставки, не представляющие, что становятся соучастниками преступления.

Еще 39-летняя учительница из Борисова отдала 75 тысяч рублей мошенникам, звонившим под видом директора ее школы: «Взяла кредиты в трех банках».

А Минтранс назвал количество включенных в реестр перевозчиков таксистов.