Милиция задержала 200 курьеров телефонных мошенников в Беларуси в 2024 году

В Беларуси с начала года правоохранители задержали около 200 курьеров телефонных мошенников, рассказали в МВД.
Белорусы разного возраста становятся жертвами мошенников. Но чаще на уловки телефонных аферистов, которые использую различные схемы, в том числе старую легенду о ДТП, попадают пожилые люди.
При этом, как правило, за деньгами жертв мошенники отправляют курьеров, на роль которых находят обычных граждан удаленно через интернет. В закрытых чатах курьеры получают от кураторов информацию, в том числе адреса жертв и алгоритмы дальнейшей передачи денег.
По таким фактам с начала года возбудили 216 уголовных дел, задержали почти 200 курьеров.
— За 10 месяцев 2024 года оперативники вернули потерпевшим миллионы белорусских рублей, которые были переданы мошенникам, — рассказали в пресс-службе.
Еще в милиции сказали о фактах, когда за наличностью к жертвам приезжали водители служб такси или доставки, не представляющие, что становятся соучастниками преступления.
Еще 39-летняя учительница из Борисова отдала 75 тысяч рублей мошенникам, звонившим под видом директора ее школы: «Взяла кредиты в трех банках».
А Минтранс назвал количество включенных в реестр перевозчиков таксистов.