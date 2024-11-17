Милиция задержала 200 курьеров телефонных мошенников в Беларуси в 2024 году

При этом, как правило, за деньгами жертв мошенники отправляют курьеров, на роль которых находят обычных граждан удаленно через интернет. В закрытых чатах курьеры получают от кураторов информацию, в том числе адреса жертв и алгоритмы дальнейшей передачи денег.