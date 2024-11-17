«Ты помнишь, что сказал жене?»: На свадьбе под Ростовом многодетный отец чуть не убил гостя

В Багаевском районе Ростовской области молодожены и их гости точно не забудут свадьбу. Банкет начался классически — ресторан, застолье, тамада, конкурсы и танцы. А закончилось все приездом полиции, скорой помощи и дачей показаний.
«ЖИВУТ В ДОСТАТКЕ, ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА».
По словам приятелей новобрачных, на торжество было приглашено человек сорок. Не все гости были знакомы друг с другом. Среде тех, кто пришел поздравить молодоженов, был и Сергей с гражданской супругой. О паре в хуторе люди отзываются положительно.
— Живут в относительном достатке, любят друг друга. Трое деток у них возрастом 9, 7 и 5 лет. Сергей с Натальей вместе уже давно, хоть и штамп в паспорте не стоит, — поделилась знакомая семьи.
Ни виновники торжества, ни гости не ожидали, что Сергей устроит на празднике «сюрприз».
Свадьбу пара отмечала два дня. Первый — в ресторане. Многодетная семья почему-то сразу не поладила с еще одним гостем — 41-летним Николаем. Позже последний скажет, что все началось с Натальи.
Свадьбу отмечали два дня Михаил ФРОЛОВ.
«ПРИСТАВАЛА КО МНЕ».
Со слов Николая, мама троих детей выпила лишнего и слишком развязно себя вела.
— Флиртовала с другими гостями. Приставала ко мне. Я сделал замечание ей, а потом и мужа попросил угомонить супругу. Но они не отреагировали, — скажет в зале суда мужчина.
А вот на второй день свадьбы Сергей вдруг припомнил этот разговор и начал предъявлять Николаю претензии.
— Ты помнишь, что сказал моей жене? Она потом даже расплакалась, — заявил мужчина.
Словесная перепалка вмиг переросла в ссору. Мужчины стали драться. В какой-то момент Сергей несколько раз ударил оппонента бутылкой. Гости быстро разняли дерущихся, и позвонили в экстренные службы. Вскоре на свадьбу приехали оперативники и врачи.
Гостя свадьбы увезли в реанимацию Алексей БУЛАТОВ.
Николая отвезли в больницу, а Сергея — в отдел.
Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, в отношении многодетного жителя хутора было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Суд признал многодетного отца виновным в нападении Алексей БУЛАТОВ.
В суде признали вину дончанина, а также приняли во внимание положительные характеристики и наличие троих детей. В результате мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно.