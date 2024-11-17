Задержана украинско-молдавская преступная группа: помогали мужчинам бежать

Группа помогала украинским мужчинам незаконно пересекать молдавскую границу. Члены группы подыскивали украинцев, которые за сумму от 8000 до 12 000 долларов хотели бы попасть в Европу. За эти деньги их проводили через приграничные районы и доставляли к молдавско-румынской границе. Началось все с задержания украинца, который сообщил, что ему за 8000 долларов обещали помощь в пересечении границы. Во время проверки его мобильного телефона пограничники и вышли на след группы, занимающейся незаконной миграцией. Дальше к делу подключили украинских коллег и совместными усилиями вышли на членов преступной группы, в которую входят гражданин Молдовы и трое граждан Украины. В настоящее время все члены группы задержаны на территории Украины и помещены под стражу.