Задержана украинско-молдавская преступная группа: помогали мужчинам бежать

В Молдавии сотрудники Северного регионального управления пограничной полиции под руководством прокуратуры Бричан разоблачили организованную преступную группу, специализировавшуюся на нелегальной миграции.
Группа помогала украинским мужчинам незаконно пересекать молдавскую границу. Члены группы подыскивали украинцев, которые за сумму от 8000 до 12 000 долларов хотели бы попасть в Европу. За эти деньги их проводили через приграничные районы и доставляли к молдавско-румынской границе. Началось все с задержания украинца, который сообщил, что ему за 8000 долларов обещали помощь в пересечении границы. Во время проверки его мобильного телефона пограничники и вышли на след группы, занимающейся незаконной миграцией. Дальше к делу подключили украинских коллег и совместными усилиями вышли на членов преступной группы, в которую входят гражданин Молдовы и трое граждан Украины. В настоящее время все члены группы задержаны на территории Украины и помещены под стражу.