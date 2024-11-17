«Сказал, что надо проверить, нет ли “жучков”. Минчанка разделась перед камерой по указке мошенников и пошла в милицию

Потом еще собеседник сказал, что хочет убедиться в том, что на девушке нет технических средств слежения и прослушки, так называемых «жучков», и сказал раздеться перед камерой гаджета. А когда минчанка все сделала, как того требовали мошенники, ей стали угрожать, что видео распространят среди ее знакомых. А чтобы этого не произошло потребовали заплатить. Тогда потерпевшая пошла в милицию.