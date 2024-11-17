«Сказал, что надо проверить, нет ли “жучков”. Минчанка разделась перед камерой по указке мошенников и пошла в милицию

Мошенники вынудили жительницу Минска раздеться перед камерой и стали угрожать, сообщили в пресс-службе МВД.
Жертвой мошенников стала минчанка, которой в мессенджере позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи. Незнакомец сказал женщине, что злоумышленники будто бы украли ее паспортные данные и установили на ее абонентский номер переадресацию.
Для отключения несуществующей переадресации минчанке сказали перейти по ссылке и установить приложение удаленного доступа. Так мошенники получили контроль над смартфоном белоруски.
Потом еще собеседник сказал, что хочет убедиться в том, что на девушке нет технических средств слежения и прослушки, так называемых «жучков», и сказал раздеться перед камерой гаджета. А когда минчанка все сделала, как того требовали мошенники, ей стали угрожать, что видео распространят среди ее знакомых. А чтобы этого не произошло потребовали заплатить. Тогда потерпевшая пошла в милицию.
Еще милиция задержала 200 курьеров телефонных мошенников в Беларуси в 2024 году.
А 39-летняя учительница из Борисова отдала 75 тысяч рублей мошенникам, звонившим под видом директора ее школы: «Взяла кредиты в трех банках».