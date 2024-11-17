Среди жителей Уфы ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

В Уфе открыта вакансия программиста 1С. Будущему работнику предлагают 200 тысяч рублей в месяц.
Также в Республиканском центре занятости рассказали, что на уфимское предприятие требуется монтажник вентилируемого фасада. Ему готовы платить 120 тысяч рублей.
Топ самых высокооплачиваемых замыкает наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением. Работодатель обещает платить от 120 тысяч рублей.
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