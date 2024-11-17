Охотника случайно застрелили в Ольхонском районе

Трагичный случай произошел во время охоты в Ольхонском районе Иркутской области. Как сообщают в пресс-службах МВД и СУ СКР региона, во время загонной охоты 16 ноября, один из участников случайно выстрелил в другого добытчика. Он не смог разглядеть цель и предположил, что это животное. 62-летний мужчина умер на месте.
— На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов. Уголовное дело передано в аппарат ведомства в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования, — поделились правоохранители.
Сейчас идут следственные действия. Место, где был убит мужчина осмотрели криминалисты и изъяли оружие у других охотников. Их также допросили. В прокуратуре дело взяли на контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо три человека провалились под лед на машине. Двум удалось спастись, а 31-летняя пассажирка погибла.