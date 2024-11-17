На трассе в Башкирии на глазах сына насмерть разбился отец

По имеющейся информации, на 191 км дороги лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и Toyota RAV4. Аварию не пережил водитель корейского авто, его 13-летний сын доставлен в больницу. В ДТП также пострадали все, кто находился во внедорожнике: семейная пара и их трое детей в возрасте 1,5, семи и девяти лет.