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На трассе в Башкирии на глазах сына насмерть разбился отец

В Башкирии в лобовой аварии погиб отец 13-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Две семьи из Башкирии разбились на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, на 191 км дороги лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и Toyota RAV4. Аварию не пережил водитель корейского авто, его 13-летний сын доставлен в больницу. В ДТП также пострадали все, кто находился во внедорожнике: семейная пара и их трое детей в возрасте 1,5, семи и девяти лет.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — заключили в ведомстве.

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