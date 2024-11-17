Поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину в Зельвенском районе

Трагический случай произошел сегодня утром вблизи д. Лебяды. Под колеса поезда попала 71-летняя женщина.



Предварительно установлено, что жительница района направлялась в сторону дома. Женщина имела проблемы со слухом и зрением. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.



Все обстоятельства произошедшего будут установлены Зельвенским райотделом СК в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим смертельному травмированию.