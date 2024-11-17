Трагический случай произошел сегодня утром вблизи д. Лебяды. Под колеса поезда попала 71-летняя женщина.
Предварительно установлено, что жительница района направлялась в сторону дома. Женщина имела проблемы со слухом и зрением. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Зельвенским райотделом СК в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим смертельному травмированию.
Поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину в Зельвенском районе
17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе поезд сбил женщину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Трагический случай произошел сегодня утром вблизи д. Лебяды. Под колеса поезда попала 71-летняя женщина.