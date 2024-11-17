Из-за атаки дрона в Курской области погибла главред «Народной газеты»

В своем Telegram-канале Смирнов выразил соболезнования родным и близким Кузнецовой. Он добавил, что находившиеся с главным редактором оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции доставлены в больницу с ранениями.
По данным личной страницы Юлии Кузнецовой во «ВКонтакте», ей было 34 года. С 2008-го она работала корреспондентом «Народной газеты», в 2022 году стала заместителем главного редактора, а через год возглавила издание.
Ранее сегодня под атаку дрона-камикадзе попал автомобиль в соседней с Курской Белгородской области. В приграничном селе Бирюч, в котором уже два года действует режим чрезвычайной ситуации, в результате удара погиб человек. Местные власти призвали людей не посещать закрытые населенные пункты.