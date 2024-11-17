Из-за атаки дрона в Курской области погибла главред «Народной газеты»

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал подробности о происшествии в Большесолдатском районе, где сегодня, 17 ноября, из-за атаки дрона на служебный автомобиль полиции погиб один человек, а двое получили ранения. По его словам, в результате атаки погибла главный редактор районной Народной газеты Юлия Кузнецова, которая вывозила архивные дела редакции, чтобы рассказать в новом материале об обстановке в регионе.