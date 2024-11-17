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Из-за атаки дрона в Курской области погибла главред «Народной газеты»

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал подробности о происшествии в Большесолдатском районе, где сегодня, 17 ноября, из-за атаки дрона на служебный автомобиль полиции погиб один человек, а двое получили ранения. По его словам, в результате атаки погибла главный редактор районной Народной газеты Юлия Кузнецова, которая вывозила архивные дела редакции, чтобы рассказать в новом материале об обстановке в регионе.

Источник: РИА "Новости"

В своем Telegram-канале Смирнов выразил соболезнования родным и близким Кузнецовой. Он добавил, что находившиеся с главным редактором оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции доставлены в больницу с ранениями.

По данным личной страницы Юлии Кузнецовой во «ВКонтакте», ей было 34 года. С 2008-го она работала корреспондентом «Народной газеты», в 2022 году стала заместителем главного редактора, а через год возглавила издание.

Ранее сегодня под атаку дрона-камикадзе попал автомобиль в соседней с Курской Белгородской области. В приграничном селе Бирюч, в котором уже два года действует режим чрезвычайной ситуации, в результате удара погиб человек. Местные власти призвали людей не посещать закрытые населенные пункты.