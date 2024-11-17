Атаки ВСУ оставили без света два села в Запорожской области

«Вооруженные формирования Украины совершили артиллерийский обстрел села Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате атаки пробит расширительный бак и радиатор силового трансформатора. Штатное электроснабжение нарушено, без электроснабжения находятся 73 абонента… В селе Нельговка Приморского района в результате падения БПЛА противника произошел разрыв линии электропередачи, не работают оперативные службы и ремонтные бригады», — написал Балицкий.