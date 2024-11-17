«Верим — Аня найдется»: Родители ростовской студентки узнали, что записал спутник в день пропажи дочери в Дагестане

Ростовчане Николай и Диана Цомартовы десятый месяц живут в режиме ожидания. 10 февраля их старшая дочь — 22-летняя студентка РЮИ МВД Анна Цомартова в составе сборной выступала на соревнованиях по тайскому боксу. После боя, не ставшего для ростовчанки победным, она пошла к морю. С собой не взяла ни телефон, ни документы, ни карту. Скорее всего, долго гулять по берегу просто не планировала. Но в гостиницу Аня так и не вернулась. Тревогу забили в этот же вечер. И тренер, и родные знали — Анна не из тех, кто вот так может взять да и сбежать из дома.