«Верим — Аня найдется»: Родители ростовской студентки узнали, что записал спутник в день пропажи дочери в Дагестане

Ростовчане Николай и Диана Цомартовы десятый месяц живут в режиме ожидания. 10 февраля их старшая дочь — 22-летняя студентка РЮИ МВД Анна Цомартова в составе сборной выступала на соревнованиях по тайскому боксу. После боя, не ставшего для ростовчанки победным, она пошла к морю. С собой не взяла ни телефон, ни документы, ни карту. Скорее всего, долго гулять по берегу просто не планировала. Но в гостиницу Аня так и не вернулась. Тревогу забили в этот же вечер. И тренер, и родные знали — Анна не из тех, кто вот так может взять да и сбежать из дома.
Аня — студентка РЮИ МВД. Фото: из архива семьи.
«ИНТЕРЕСОВАЛСЯ КАЖДОЙ ДЕТАЛЬЮ».
Уже утром мать и отец были в Каспийске. Но ничего утешающего не услышали. Известно, что примерно через полтора часа после боя ростовчанка оказалась на пирсе ведомственного санатория. Там она попала на камеры. Но записи не дают ответ — что случилось потом.
Цомартовы добились того, чтобы уголовное дело передали в Москву, в центральный аппарат. По словам Николая Цомартова, жена уже была в столице у следователя. И вот сейчас он приехал в Ростов лично. Опросил супругов.
— Интересовался каждой деталью. Очень грамотный, въедливый специалист. Насколько нам известно, в Ростове он пробудет дней десять, — говорит Николай.
Известно, что сейчас делаются экспертизы, некоторые из них — повторно, а какие-то — впервые. К примеру, столичные криминалисты изучают снимок, который Цомартовы получили пару месяцев назад. Фото было сделано в метро в Дубае. На нем изображена девушка, удивительно похожая на Анну — та же линия роста волос, тот же цвет и длина. Похожа и форма ушных раковин. Известно, что она знает русский. Но точный ответ — Аня это или нет, дать нельзя. Нижнюю часть лица скрывает медицинская маска.
В последний раз Анну видели на пирсе санатория в Каспийске. Фото: из архива семьи.
«ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ НЕОФИЦИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР».
Это фото было присоединено к остальным материалам дела и сейчас находится на экспертизе. Исследование — сложное, поэтапное. Специалисты должны вначале исключить версию, что это — фотошоп. Следующий этап — улучшение качества изображения. Он уже завершен.
Девушка в метро в Дубае очень похожа на Анну. Фото: из архива семьи.
Теперь же предстоит сделать исследование на портретное соответствие. Простыми словами — специалисты с помощью разных методик сопоставят снимок из ОАЭ с изображениями Анны и скажут, она на том загадочном фото или другая девушка.
Также на днях Цомартовым рассказали, что было на записях спутника Роскосмоса.
— Информация носит неофициальный характер, но достоверна. К сожалению, данные спутника нам не смогут помочь. В тот день с него записывался другой участок местности, — пояснил Николай.
Несмотря на то, что и тут пока что ниточка оборвалась, Цомартовы убеждены, что рано или поздно, но они узнают, где дочь.
— Мы верим — Аня обязательно найдется, — сказал отец.