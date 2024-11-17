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В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника

СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Полицейские разбираются в конфликте, который произошел между школьниками в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района.

«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе рассмотрен вопрос о постановке участников конфликта на профилактический учёт», — говорится в сообщении.