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В Подмосковье мужчина устроил погоню с полицией на угнанной маршрутке

В подмосковном Жуковском мужчина избил водителя маршрутки, выгнал пассажиров, угнал общественный транспорт и устроил погоню с полицией.

Источник: Телеграм-канал Mash

На одном из поворотов правонарушитель вылетел на встречную полосу и врезался в джип KIA. После этого его удалось задержать.

Предварительно, у угонщика разбито лицо. Хозяйка джипа не пострадала.