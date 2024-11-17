В Подмосковье мужчина устроил погоню с полицией на угнанной маршрутке

На одном из поворотов правонарушитель вылетел на встречную полосу и врезался в джип KIA. После этого его удалось задержать.
Предварительно, у угонщика разбито лицо. Хозяйка джипа не пострадала.
В подмосковном Жуковском мужчина избил водителя маршрутки, выгнал пассажиров, угнал общественный транспорт и устроил погоню с полицией.
На одном из поворотов правонарушитель вылетел на встречную полосу и врезался в джип KIA. После этого его удалось задержать.
Предварительно, у угонщика разбито лицо. Хозяйка джипа не пострадала.