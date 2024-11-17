Избитого мигранта-афганца нашли на границе с Латвией

В пятницу, 15 ноября, в Минске прошла международная конференция по тематике борьбы с нелегальной миграцией. В ходе своего выступления на конференции глава МИД Беларуси Максим Рыженков отметил, что за три года прекращения взаимодействия с ЕС на границе республики со странами Евросоюза погибли десятки мигрантов и сотни получили травмы.