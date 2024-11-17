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Избитого мигранта-афганца нашли на границе с Латвией

Обнаруженный белорусскими пограничниками мужчина рассказал, что на сопредельной территории его жестоко избили.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией избитого мигранта из Афганистана, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Мужчину нашли накануне, в субботу, 16 ноября, в Верхнедвинском районе.

«Мужчина с помощью переводчика пояснил, что является гражданином Афганистана. По дороге в европейскую страну его остановили латвийские пограничники», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что латвийские силовики забрали у 28-летнего афганца мобильный телефон и деньги, избили и силой заставили вернуться на территорию Беларуси.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, спасенному пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту Верхнедвинским райотделом СК в настоящее время проводится проверка.

В пятницу, 15 ноября, в Минске прошла международная конференция по тематике борьбы с нелегальной миграцией. В ходе своего выступления на конференции глава МИД Беларуси Максим Рыженков отметил, что за три года прекращения взаимодействия с ЕС на границе республики со странами Евросоюза погибли десятки мигрантов и сотни получили травмы.

Он подчеркнул, что смерть беженцев — на совести европейских чиновников, которые не хотят развивать отношения с Беларусью.