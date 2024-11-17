Двое детей погибли на пожаре в Ростовской области

В Сальске Ростовской области в воскресенье, 17 ноября, произошла трагедия. Загорелся частный дом, в этот момент в нем находились дети — братья возрастом два и четыре года. Их отец работал во дворе.
Мужчина увидел пожар и бросился за сыновьями. Он вынес детей из флигеля, но было поздно.
Бригада медиков пыталась реанимировать детей, но тщетно. Братья скончались.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. С огнем боролись 12 спасателей. На месте работали три спецмашины.