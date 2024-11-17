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Двое детей погибли на пожаре в Ростовской области

Под Ростовом отец бросился в горящий дом за детьми, но не успел их спасти.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области в воскресенье, 17 ноября, произошла трагедия. Загорелся частный дом, в этот момент в нем находились дети — братья возрастом два и четыре года. Их отец работал во дворе.

Мужчина увидел пожар и бросился за сыновьями. Он вынес детей из флигеля, но было поздно.

Бригада медиков пыталась реанимировать детей, но тщетно. Братья скончались.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. С огнем боролись 12 спасателей. На месте работали три спецмашины.