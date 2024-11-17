На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку

Ранее СМИ распространили видео, на котором заметно, как подросток разбежался и пнул школьницу, стоявшую у окна. На видеозаписи слышно, как до этого его подначивала другая учащаяся. Как уточняло региональное управление СК РФ, инцидент случился 11 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ), позже подростку предъявили обвинение и задержали. Следователи также завели уголовное дело о халатности.