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На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника

СОЧИ, 17 ноя — РИА Новости. Кубанские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения в Гулькевичском районе Краснодарского края школьника, стоявшего на коленях, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.

Источник: © РИА Новости

Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района.

«Следственным отделом по Гулькевичскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, работающих в школе, а также условиям воспитания несовершеннолетнего, который напал на школьника.

Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале добавила, что также организовала проверку и установила, что конфликт между школьниками возник на территории среднеобразовательной школы № 22. В ходе конфликта девятиклассник толкнул шестиклассника, оскорбил его и порвал рукава от одежды. В прокуратуре добавили, что пострадавший находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.

СК