На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника

Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района.
«Следственным отделом по Гулькевичскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, работающих в школе, а также условиям воспитания несовершеннолетнего, который напал на школьника.
Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале добавила, что также организовала проверку и установила, что конфликт между школьниками возник на территории среднеобразовательной школы № 22. В ходе конфликта девятиклассник толкнул шестиклассника, оскорбил его и порвал рукава от одежды. В прокуратуре добавили, что пострадавший находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.