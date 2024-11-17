На Кубани возбудили дело о халатности после избиения школьника

Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района.