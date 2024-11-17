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В Башкирии завершили поиски пропавших по пути в Москву подростков

Пропавших по пути из Уфы в Москву школьников нашли живыми.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекратили поиски двоих пропавших подростков, уехавших на заработки в Москву. Об этом сообщили волонтеры «БашРегионСпас».

15-летний и 16-летний мальчики уехали в столицу 12 ноября. С тех пор их родители терялись в догадках, где их сыновья, так как они перестали выходить на связь. Однако после анонса масштабных поисков подростки все же написали мамам и сказали, что с ними все хорошо. Они планировали вернуться в Уфу в воскресенье, 17 ноября, и именно сегодня их поиски были закончены.

— Найдены. Живы, — заключили волонтеры.

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