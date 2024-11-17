После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу.