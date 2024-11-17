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После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по машине в Курской области и гибели главреда «Народной газеты», сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ведомство установило, что 17 ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, совершили в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников «Народной газеты».

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими вооруженными формированиями теракта против мирного населения в Курской области… Военными следователями преступные действия боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований квалифицированы по пункту “б” части 3 статьи 205 УК РФ», — говорится в сообщении.

По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу.

СК