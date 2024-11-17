Улов мошенников в Башкирии составил 4 млн рублей

Поэтому аферисты всё чаще от социального инжиниринга возвращаются к «старым добрым» вредоносным ссылкам и вовсю используют QR-коды. Ссылку могут предложить «клиенту» с просьбой проголосовать за ребёнка. Могут и прислать картинку с вопросом «Это ты здесь на фото?», при загрузке которой мошенники получат доступ в телефон и к банковскому приложению. А QR-коды, как правило, размещают на поддельных квитанциях ЖКХ, чтобы позаимствовать платёж. Поэтому при оплате надо замечать, какого получателя открывает код. Но также бывали случаи, когда QR-код давал доступ к телефону.