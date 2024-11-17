После гибели маленьких братьев в пожаре под Ростовом начата проверка

В Сальске Ростовской области в воскресенье, 17 ноября, произошла трагедия. в частном доме на улице Абрикосовой начался пожар. В этот момент в помещении находились братья. Мальчикам было 2 и 4 года. Их отец работал во дворе. Увидев огонь, мужчина попытался спасти детей, вынес их на улицу, но сыновья все равно скончались.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По указанному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого взяты прокуратурой на контроль, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В региональном ГУ МЧС добавили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
— С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.