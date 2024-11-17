После гибели маленьких братьев в пожаре под Ростовом начата проверка

В Сальске Ростовской области в воскресенье, 17 ноября, произошла трагедия. в частном доме на улице Абрикосовой начался пожар. В этот момент в помещении находились братья. Мальчикам было 2 и 4 года. Их отец работал во дворе. Увидев огонь, мужчина попытался спасти детей, вынес их на улицу, но сыновья все равно скончались.