Пьяные челябинцы угнали автомобиль, чтобы сдать его в металлолом

Правоохранители немедленно приступили к расследованию кражи: опросили возможных свидетелей, составили портреты подозреваемых и возможные пути их перемещения.
В итоге полицейские вышли на след и задержали четырёх человек. Все они безработные и ранее судимые. На допросе подозреваемые сообщили, что машину решили угнать под воздействием алкоголя. В дальнейшем машину они планировали сдать в металлолом для получения денег.
Но на этом история не заканчивается. Оказывается, что ещё до угона компания пыталась похитить другое авто, однако, не смогли его завести. В отношении четырёх задержанных возбуждено уголовное дело.
«Автомашина найдена на территории Курчатовского района и после проведения необходимых следственных действий будет возвращена владельцу», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.