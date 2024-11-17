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Пьяные челябинцы угнали автомобиль, чтобы сдать его в металлолом

К полицейским обратился житель Ленинского района столицы Южного Урала с заявлением об угоне личного автомобиля ВАЗ 2105, молодой человек 1999 года рождения припарковал возле дома по улице Гагарина.

Правоохранители немедленно приступили к расследованию кражи: опросили возможных свидетелей, составили портреты подозреваемых и возможные пути их перемещения.

В итоге полицейские вышли на след и задержали четырёх человек. Все они безработные и ранее судимые. На допросе подозреваемые сообщили, что машину решили угнать под воздействием алкоголя. В дальнейшем машину они планировали сдать в металлолом для получения денег.

Но на этом история не заканчивается. Оказывается, что ещё до угона компания пыталась похитить другое авто, однако, не смогли его завести. В отношении четырёх задержанных возбуждено уголовное дело.

«Автомашина найдена на территории Курчатовского района и после проведения необходимых следственных действий будет возвращена владельцу», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.