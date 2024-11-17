14-летний школьник госпитализирован после наезда авто вблизи Беловежской пущи

Авария произошла примерно в 14.00 часов на автодороге Р-83, которая связывает Брест с Каменцем и Беловежской пущей. За рулем «Фольксвагена» находился 58-летний водитель. Направляясь в сторону Каменца на 15-м километре трассы мужчина наехал на 14-летнего подростка.