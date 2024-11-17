14-летний школьник госпитализирован после наезда авто вблизи Беловежской пущи

В Брестском районе водитель «Фольксвагена» жестко сбил подростка на трассе, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла примерно в 14.00 часов на автодороге Р-83, которая связывает Брест с Каменцем и Беловежской пущей. За рулем «Фольксвагена» находился 58-летний водитель. Направляясь в сторону Каменца на 15-м километре трассы мужчина наехал на 14-летнего подростка.
После ДТП 14-летний школьник госпитализирован. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Школьник госпитализирован. Причина ДТП пока устанавливается.
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