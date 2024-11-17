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14-летний школьник госпитализирован после наезда авто вблизи Беловежской пущи

В Брестском районе водитель Volkswagen днем жестко сбил подростка на трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Брестском районе водитель «Фольксвагена» жестко сбил подростка на трассе, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла примерно в 14.00 часов на автодороге Р-83, которая связывает Брест с Каменцем и Беловежской пущей. За рулем «Фольксвагена» находился 58-летний водитель. Направляясь в сторону Каменца на 15-м километре трассы мужчина наехал на 14-летнего подростка.

После ДТП 14-летний школьник госпитализирован. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Школьник госпитализирован. Причина ДТП пока устанавливается.

Еще 24-летнюю девушку насмерть сбил на пешеходном переходе 25-летний водитель в Жлобине: «Пошла на красный сигнал светофора».

И пенсионерка погибла под колесами поезда «Гродно — Барановичи» под Зельвой.

Также белорусские пограничники нашли труп беженца в болоте у границы с Польшей.