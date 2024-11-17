Микроавтобус сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

ДТП произошло сегодня вблизи дома № 1 по улице Тепличной. Предварительно известно, что 46-летний водитель на «ГАЗ» сбил 12-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по зебре. Автомобилист не предоставил преимущество в движении, уточнили в УГАИ. Юного велосипедиста доставили в больницу для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.



В столичной ГАИ напомнили водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо заблаговременно снижать скорость движения и быть готовым остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам.